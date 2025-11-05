أكاديميون متقاعدون من جامعة شقراء يشكون حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة رغم صدور أحكام قضائية.. والجامعة ترد

في قضية أثارت تساؤلات واسعة حول تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر السامية، تقدّم عددٌ من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين في جامعة شقراء بتظلّم رسمي، عبّروا فيه عن استيائهم من حرمانهم من صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة بعد إحالتهم إلى التقاعد النظامي، رغم خدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة والجامعة.