بنك التنمية الاجتماعية يدشّن معرض "سوق الدار" بنسخته الرابعة في 13 منطقة

ويعد معرض "سوق الدار" إحدى الخطوات العملية لرؤية بنك التنمية الاجتماعية الهادفة إلى خلق مجتمع حيوي ومنتج، وقد شارك البنك سابقًا في أربع فعاليّات دولية لإنفاذ الأسر ومنتجاتها، مثل المشاركة أيضًا في القرية العالمية في دبي وإنفاذ أكثر من 6000 منتج للأسر المنتجة، إلى جانب تمويل ودعم الأسر المنتجة في شتَّى المجالات، وأشار نائب الرئيس لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية أ. سلطان الحميدي إلى أن أهم منجزات سوق الدار تتمثل في خدمة أكثر من 3500 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة منذ انطلاق المعرض، خصوصًا أن تنمية وتمكين هذه الشريحة من المجتمع يعد أحد أهداف البنك المرتبطة برؤية السعودية 2030، التي تنص على رفع إسهام الأسر المنتجة في الناتج المحلي الإجمالي.