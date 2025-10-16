"كفالة" تعزز فرص التمويل وتدعم أكثر من 4384 منشأة صغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الثالث بقيمة تمويل تجاوزت 14 مليار ريال

وأضاف أن برنامج "كفالة" يُعدُّ نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت من الوصول إلى التمويل ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن البرنامج، ومنذ انطلاقه عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، اعتمد أكثر من 71.4 ألف كفالة، استفادت منها أكثر من 26.5 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 125.3 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها نحو 89.5 مليار ريال.