"كفالة" تعزز فرص التمويل وتدعم أكثر من 4384 منشأة صغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الثالث بقيمة تمويل تجاوزت 14 مليار ريال

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن إصدار أكثر من 5447 كفالة تمويلية بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2025م، بإجمالي قيمة تمويل تجاوزت 14 مليار ريال، مقارنةً بـ 13 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8%.
كما بلغت قيمة الكفالات بنهاية الربع الثالث أكثر من 10 مليارات و600 مليون ريال، مقابل 10 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، محققةً نموًا بنسبة 4%، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات البرنامج 4384 منشأة صغيرة ومتوسطة.
وأكّد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج "كفالة" همام هاشم، أن هذه النتائج تعكس الدور المحوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، وتعزز مساهمتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتمكين قطاع الأعمال.
وأضاف أن برنامج "كفالة" يُعدُّ نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت من الوصول إلى التمويل ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن البرنامج، ومنذ انطلاقه عام 2006م وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025م، اعتمد أكثر من 71.4 ألف كفالة، استفادت منها أكثر من 26.5 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 125.3 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها نحو 89.5 مليار ريال.
ويواصل برنامج "كفالة" جهوده في تعزيز منظومة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الضمانات المالية التي تسهم في توسيع فرص الحصول على التمويل، وتقليل مخاطر الإقراض لدى جهات التمويل، عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بقاعدة معرفية متكاملة.
يأتي ذلك في إطار التكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، بما يسهم في تهيئة بيئة تمويلية محفزة ومستدامة تُمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة.