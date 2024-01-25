هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تشارك في ملتقى السياحة السعودي

وفي ندوة "السياحة البيئية وفرصها" حول مستقبل السياحة البيئية والنظرة المستقبلية للقطاع محلياً وعالمياً، تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، عن أهمية السياحة البيئية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم النظم البيئية التطوعية، ولفت إلى توقعات بنمو قطاع السياحة البيئية بنحو 13% خلال السنوات القادمة، كما أشار إلى أهمية تطوير نموذج السياحة المستدامة وبناء القدرات البشرية في قطاع السياحة البيئية، الذي تستهدف المملكة أن يحقق أكثر من 150 مليون زيارة ونحو 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030.