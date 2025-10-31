"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا في ينبع اصطاد دون ترخيص وبحوزته 3 صقور وطائر سمان مخالف لنظام البيئة

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، من القبض على المواطن نعيم عبدالله العرماني، في محافظة ينبع، لارتكابه مخالفة صيد دون ترخيص، وذلك ضمن مهام تنفيذ نظام البيئة.
وضُبط بحوزة المواطن ثلاثة صقور وكائن فطري مصيد (طائر السمان)، حيث تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تحظر صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، موضحة أن عقوبة الصيد دون ترخيص تصل إلى غرامة 10,000 ريال، فيما تُفرض غرامة 5,000 ريال على الصيد في الأماكن المحظورة، وغرامة 1,500 ريال على صيد طائر السمان دون ترخيص.
وأهابت القوات البيئية بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (996) و(999) في باقي مناطق المملكة، مع التأكيد على سرية البلاغات وعدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية.