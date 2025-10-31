"الأمن البيئي" يضبط مواطنًا في ينبع اصطاد دون ترخيص وبحوزته 3 صقور وطائر سمان مخالف لنظام البيئة

وأهابت القوات البيئية بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (996) و(999) في باقي مناطق المملكة، مع التأكيد على سرية البلاغات وعدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية.