العتيبي يشهد حفل تخريج دورة برنامج دبلوم العلوم الأمنية للضباط بالرياض

وأكّد "العتيبي" الحرص على النهوض بالعملية التدريبية في القوات بطريقة ممنهجةٍ ومقنّنةٍ؛ للاستفادة من المخرجات في صقل نواحي الموهبة والإبداع، مع الاهتمام بالقيم الإنسانية في التعامل مع الآخرين، وزيادة مهارات وقدرات الخريجين، بما يحقّق أعلى درجات السلامة الأمنية الميدانية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، والثقة بالنفس، وسرعة اتخاذ القرار.