العتيبي يشهد حفل تخريج دورة برنامج دبلوم العلوم الأمنية للضباط بالرياض

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج برنامج دورة دبلوم العلوم الأمنية التاسعة للضباط، وذلك بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة الرياض.
وأكّد "العتيبي" الحرص على النهوض بالعملية التدريبية في القوات بطريقة ممنهجةٍ ومقنّنةٍ؛ للاستفادة من المخرجات في صقل نواحي الموهبة والإبداع، مع الاهتمام بالقيم الإنسانية في التعامل مع الآخرين، وزيادة مهارات وقدرات الخريجين، بما يحقّق أعلى درجات السلامة الأمنية الميدانية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، والثقة بالنفس، وسرعة اتخاذ القرار.
وهنأ قائد قوات أمن المنشآت، "63" خريجًا استفادوا من الدورة بالتدريب على جميع برامج دبلوم العلوم الأمنية للضباط وأمن وحماية المنشآت.
وعبّر الخريجون عن مشاعر الفخر والاعتزاز؛ لانضمامهم لزملائهم في ميادين العز والشرف وخدمة الدين ثم الملك والوطن.