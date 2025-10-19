المساحة الجيولوجية : الزلزال الذي حدث في الخليج العربي بعيد جغرافيًا عن أراضي المملكة

وقال: "إن هذا الزلزال الذي حدث في الخليج العربي بعيد جغرافيًا عن أراضي المملكة", مبينًا أن الهيئة تتابع على مدار الساعة جميع الهزات الأرضية التي تُسجَّل داخل المملكة ومحيطها عبر محطات رصد زلزال منتشرة بطريقة علمي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوضع في السعودية طبيعي وآمن -ولله الحمد-، ولا توجد أي مؤشرات أو توقعات بحدوث نشاط زلزالي.