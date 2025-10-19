المساحة الجيولوجية : الزلزال الذي حدث في الخليج العربي بعيد جغرافيًا عن أراضي المملكة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أنه تم رصد زلزال بقوة 4.34 درجات في الخليج العربي على بُعد 160 كيلومترًا شمال شرق الخفجي عند الساعة 12:27 فجرًا من صباح اليوم 19 أكتوبر 2025.
وقال: "إن هذا الزلزال الذي حدث في الخليج العربي بعيد جغرافيًا عن أراضي المملكة", مبينًا أن الهيئة تتابع على مدار الساعة جميع الهزات الأرضية التي تُسجَّل داخل المملكة ومحيطها عبر محطات رصد زلزال منتشرة بطريقة علمي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوضع في السعودية طبيعي وآمن -ولله الحمد-، ولا توجد أي مؤشرات أو توقعات بحدوث نشاط زلزالي.
وأشار أبا الخيل إلى أن ما يُرصد من هزات أرضية خلال الفترة الحالية يُعد ضعيفًا جدًا على مقياس ريختر، ولا يشكل أي خطورة على المناطق السعودية.