هيئة تطوير مكة المكرمة تستطلع احتياجات محافظة خليص لتعزيز التنمية الشاملة
التقى محافظُ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي في أولى الجولات الميدانية للمحافظات؛ رئيسَ وأعضاء فريق المسح الميداني بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ حيث ضمّ الاجتماع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما أطلقتْه الهيئة من المسوحات الميدانية لسكان محافظات المنطقة بهدف المشاركة الفاعلة في الرصد الحضري في ٦ محاور رئيسية تمثّلت في: الاجتماعية، البنية التحتية، الاقتصادية، الأراضي والإسكان، الحوكمة، البيئة.
وأوضح المهندس أحمد جلال رئيس الفريق في بداية الاجتماع، أن هذه الزيارات لهيئة التطوير تأتي بتوجيه من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وترتكز في ثلاثة أهداف: إشراك سكان المحافظات في عملية التنمية، وإنتاج عدد من المؤشرات الحضرية لمحافظات المنطقة، والمساهمة في رفع جودة الخدمات.
كما طُرحت خطة الهيئة ومرتكزاتها ومحاورها وأهدافها، والتي تسعى من خلالها إلى بناء خططها المستقبلية، كما استمع أعضاء الفريق لمرئيات وملاحظات محافظ خليص وأعضاء المجلس المحلي في كل ما يهمّ سكان المحافظة ومطالبهم في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبنية التحتية والإسكان؛ ممّا يعزّز التنمية بالمحافظة.
وأكد أعضاء الفريق أن هذه الزيارة تأتي في إطار جمع البيانات والمعلومات، واستكمالًا لما سبق من رصده، والوقوف على المستجدات وتكامل المعلومات بين الهيئة والجهات الحكومية.