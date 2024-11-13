هيئة تطوير مكة المكرمة تستطلع احتياجات محافظة خليص لتعزيز التنمية الشاملة

وأوضح المهندس أحمد جلال رئيس الفريق في بداية الاجتماع، أن هذه الزيارات لهيئة التطوير تأتي بتوجيه من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وترتكز في ثلاثة أهداف: إشراك سكان المحافظات في عملية التنمية، وإنتاج عدد من المؤشرات الحضرية لمحافظات المنطقة، والمساهمة في رفع جودة الخدمات.