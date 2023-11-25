بقيمة 146 مليون ريال.. فيصل بن خالد يشهد توقيع اتفاقيات في منتدى الاستثمار

شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون لدعم وتطوير الفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين، وتمهيد الطريق أمام استثمارات أكبر وأضخم بالحدود الشمالية، وتوفير المتطلبات التكاملية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم المجتمع ويصب في المصلحة العامة.