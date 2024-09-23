"جاكم الفرج".. "مواطن سعودي" يروي كيف تحمَّل الملك سلمان تكاليف علاج زوجته في أمريكا

ففي رحلة مليئة بالتحديات، يروي المواطن مقبول بن لافي الحربي؛ لـ «سبق»، مساعيه لإنقاذ زوجته التي كانت تعاني آلاماً لا تُحتمل بسبب مرض العصب الخامس، المعروف طبياً باسم "التهاب العصب الثلاثي التوائم"، وهو مرض عصبي نادر يسبّب آلاماً شديدة في الوجه، إذ كانت الآلام تفوق قدرتها على التحمُّل، فاقترح عليها أحد أصدقاء زوجها، وهو طبيب، أن تسافر إلى الولايات المتحدة، حيث يوجد علاجٌ متخصصٌ لهذا المرض.