"هيئة الاتصالات" تحصد جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع في قمة PMO Summit

وفي هذا السياق أشار نائب المحافظ المساعد للتخطيط والتطوير، المهندس نايف ششه، إلى أن حصول هيئة الاتصالات على الجوائز العالمية يُجسِّد دورها الريادي في التميز المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وكذلك اهتمامها المستمر بتطوير الكفاءات، وتزويدهم بأفضل المهارات الممكنة لمواكبة تغيرات القطاع المتسارعة بمرونة عالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال؛ لجعل السعودية من الدول الرائدة والمتقدمة في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي.