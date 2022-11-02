"موان" يُطلق ورشة حول "تطوير الحل الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم"

ويسعى "موان" من خلال هذه الورشة لرفع مستوى الامتثال للائحة التنفيذية لقطاع إدارة النفايات من منتجي هذا النوع من النفايات ومزودي الخدمات، عبر اتباع حلول مبتكرة وفعّالة للحدّ من عشوائية التخلص من نفايات البناء والهدم، ورفع الوعي، وتحقيق القيمة الاقتصادية بتبنّي مبدأ الاقتصاد الدائري.