"موان" يُطلق ورشة حول "تطوير الحل الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم"

أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" الدكتور عبدالله السباعي، اليوم؛ ورشة عمل "تطوير الحل الشامل لإدارة نفايات البناء والهدم"، بالتعاون مع عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالعاصمة الرياض.
ويسعى "موان" من خلال هذه الورشة لرفع مستوى الامتثال للائحة التنفيذية لقطاع إدارة النفايات من منتجي هذا النوع من النفايات ومزودي الخدمات، عبر اتباع حلول مبتكرة وفعّالة للحدّ من عشوائية التخلص من نفايات البناء والهدم، ورفع الوعي، وتحقيق القيمة الاقتصادية بتبنّي مبدأ الاقتصاد الدائري.
وتهدف الورشة إلى بناء فهم متكامل لمنظومة البناء والهدم، وتطوير النماذج التشغيلية والمالية والرقمية لضمان الإدارة السليمة للنفايات، إضافة إلى تفعيل نموذج الحوكمة والرقابة الفعالة على جميع أجزاء سلسلة القيمة.
يُذكر أن نفايات البناء والهدم تُشكّل من إجمالي النفايات في المملكة ما نسبته 42%، من ضمنها 90% يرتكز في خمس مدن رئيسة.