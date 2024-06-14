النقل: استقبلت مطارات المملكة أكثر من 19 ألف رحلة جوية من 72 ناقلاً جوياً

قال المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد إن مطارات المملكة استقبلت أكثر من 19 ألف رحلة جوية عبر أكثر من 72 ناقلاً جوياً قادمين من أكثر من 90 دولة، وكان يوم 1 ذي الحجة الأعلى من ناحية عدد الرحلات حيث تم استقبال أكثر من 650 رحلة بمعدل رحلة واحدة كل 130 ثانية بكفاءة تشغيلية عالية وسط التكامل بين كافة الجهات.