النقل: استقبلت مطارات المملكة أكثر من 19 ألف رحلة جوية من 72 ناقلاً جوياً

قال المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد إن مطارات المملكة استقبلت أكثر من 19 ألف رحلة جوية عبر أكثر من 72 ناقلاً جوياً قادمين من أكثر من 90 دولة، وكان يوم 1 ذي الحجة الأعلى من ناحية عدد الرحلات حيث تم استقبال أكثر من 650 رحلة بمعدل رحلة واحدة كل 130 ثانية بكفاءة تشغيلية عالية وسط التكامل بين كافة الجهات.
وفي التفاصيل، أوضح "الزويد" أنه في موسم حج هذا العام تم رفع جودة شبكات الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية عبر مسح أكثر من 13 ألف كيلو متر من الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة كما قدم قطار الحرمين السريع أكثر من 2700 رحلة من بداية الموسم واستقبل ميناء جدة الإسلامي 7 سفن لحجاج بيت الله الحرام قادمين من السودان بالإضافة إلى 129 سفينة تحمل على بطنها أكثر من 600 ألف حاوية.
وتابع: قطار المشاعر انطلق التشغيل الفعلي له يوم أمس وبدأ بتقديم خدماته عبر 9 محطات في المشاعر المقدسة وسيبدأ في تمام 8:00 مساء اليوم بتفعيل الحركة الثانية من حركات القطار والتي انتقل خلالها ضيوف الحرام من محطات من 3و2و1 ومزدلفة 3 إلى اتجاه محطات عرفات الثلاث ليقضي ضيوف الرحمن يوم عرفة.
وأضاف: سيتم نقل أكثر من 360 ألف حاج في المشاعر المقدسة وتستمر حتى 11:00 من صباح يوم غد، واستخدمنا في منظومة النقل للخدمات الرئيسية 32 تقنية حديثة منها 17 تقنية تستخدم لأول مرة في موسم الحج مع تخصيص طرق مطاطية مرنة لضيوف الرحمن تساعدهم و تعمل على امتصاص إجهاد الحجاج الراغبين في السير على الأقدام بين مشعري مزدلفة وعرفة وأيضاً للحفاظ على سلامتهم وتم تدشين نفق خاص للمشاة في مشعر عرفات بهدف فصل حركة المشاة عن المركبات.
وأكمل: توسعنا في تبريد الطرق عبر تقنية الطلاء الأبيض 10 أضعاف ما تم إنجازه خلال العام الماضي بمساحة بلغت 40 ألف متر مربع وصلت إلى المناطق المحيطة بمسجد نمرة بعرفات.