"الراجحي" يُعلن المشاركة في شوط الشداد بمهرجان الإبل بالصياهد

وأضاف "الراجحي": بكل صراحة المهرجان اليوم يفوق الوصف، وكلنا فخر عندما نشارك فيه، ويحضر الضيوف ليشاهدوا هذا الكرنفال الكبير الذي لا يوجد له مثيل في أي مهرجان آخر بالعالم.