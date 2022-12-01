"الراجحي" يُعلن المشاركة في شوط الشداد بمهرجان الإبل بالصياهد

انطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة، اليوم الخميس، بعروض الفحول المنتجة بلوني الحمر والمجاهيم، وسط منافسة كبار الملاك.
وأعلن رجل الأعمال ومالك الراجحات المشارك نايف بن عبدالمحسن الراجحي، المشاركة في النسخة السابعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في شوط الشداد.
وقال "الراجحي": نسعى لخطف الشداد الذي يمثل شوطًا هامًا ومثيرًا رغم قوة المنافسين وصعوبة الحصول عليه، لكنه هدف نسعى لتحقيقه.
وعبر عن شكره وتقديره لرئيس نادي الابل الشيخ فهد بن حثلين، والمدير التنفيذي م. بندر القحطاني، على العناية والاهتمام بتطوير المهرجان ومواصلة نجاحه.
وكذا تميزه في مجالات التنظيم الرائع وتوفير المنافسة القوية، بما تحتاجه من المقرات الضخمة والميادين الكبيرة التي تستوعب كثافة الحضور والجهات التي تهتم بخدمة الموروث وتقديم الخدمات التي تعين ملاك الإبل، بالمشاركة في مهرجان المؤسس العالمي.
وأضاف "الراجحي": بكل صراحة المهرجان اليوم يفوق الوصف، وكلنا فخر عندما نشارك فيه، ويحضر الضيوف ليشاهدوا هذا الكرنفال الكبير الذي لا يوجد له مثيل في أي مهرجان آخر بالعالم.
وتابع قائلاً: الراجحات مشاركة اليوم بالفحل المنتج بلون الحمر، بمشاركة 2 من فحول المنقية كذلك المشاركة بكل أشواط الحمر، والهدف بلا شك تحقيق المراكز الأولى والمنافسة مع زملائنا المشاركين، وبكل محبة وتقدير للجميع، فمن يحقق الفوز سنقدم له التهاني والمباركة في أجواء أخوية غير مستغربة من ملاك الإبل.
يذكر أن "الراجحي" ضم العديد من الفرديات المسماة التي حققت المراكز الأولى في المهرجان بنسخ ماضية.