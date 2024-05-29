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"الطيران المدني": التصريح ببدء تشغيل الخطوط البولندية برحلات منتظمة بين البلدين
من وارسو إلى الرياض بواقع 3 رحلات أسبوعياً خلال موسم الصيف ابتداءً من 4 يونيو
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البولندية برحلاتٍ منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية بولندا، متجهة من وارسو إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 4 يونيو.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.