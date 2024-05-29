"الطيران المدني": التصريح ببدء تشغيل الخطوط البولندية برحلات منتظمة بين البلدين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البولندية برحلاتٍ منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية بولندا، متجهة من وارسو إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعياً ابتداءً من 4 يونيو.