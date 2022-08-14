متاعب صدرية تدخل المذيع "غالب كامل" العناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن

يرقد الزميل الإعلامي غالب كامل بالعناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن بعد عارض صحي ألّم به أخيرًا بعدها انتكست حالته واستدعى إدخاله للعناية الحرجة، وهي المعاناة نفسها التي يكابدها منذ سنوات فلديه أزمة صدرية تناوبه بين حين وآخر لا يستطيع معها مقاومة الغبار وتقلبات الأجواء حتى فضّل المكوث في الأردن بناءً على نصيحة الأطباء ويعود للسعودية وقت اعتدال الأجواء.