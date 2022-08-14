متاعب صدرية تدخل المذيع "غالب كامل" العناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن

يرقد الزميل الإعلامي غالب كامل بالعناية المركزة في أحد مستشفيات الأردن بعد عارض صحي ألّم به أخيرًا بعدها انتكست حالته واستدعى إدخاله للعناية الحرجة، وهي المعاناة نفسها التي يكابدها منذ سنوات فلديه أزمة صدرية تناوبه بين حين وآخر لا يستطيع معها مقاومة الغبار وتقلبات الأجواء حتى فضّل المكوث في الأردن بناءً على نصيحة الأطباء ويعود للسعودية وقت اعتدال الأجواء.
وتفاعل مشاهير وإعلاميون مع ظرفه الصحي، داعين الله له بالشفاء، فالمذيع "غالب" أحد أبرز رواد الإعلام التلفزيوني ومؤسسيه، وظهر في العصر الذهبي للإعلام السعودي، فبرز بموهبته وحضوره اللافت في تقديم نشرات الأخبار، حتى بقي راسخًا في الذاكرة السعودية.
ومن جانب آخر، قال نجله "رائد غالب كامل": "والدي يعاني بسبب أزمة قديمة في الصدر يراجع معها المستشفيات حتى استقرت حالته لكن عانى أخيرًا فزادت حالته تدهورًا وأُدخل العناية المركزة، ونشكر السفير السعودي في الأردن ووزير الإعلام على اهتمامهما وجهودهما لنقله عبر الإخلاء الطبي، وتم الرفع إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وننتظر نقله بعد انتهاء التجهيزات".