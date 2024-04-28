"تقني مكة" يُعلّق التدريب بمنشآت مكة المكرمة والكلية التقنية بجدة والطائف اليوم الاثنين

أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة والكلية التقنية بجدة والطائف تعليق الدراسة والتدريب الحضوري، ومباشرتهما "عن بُعد" اليوم الاثنين الموافق 20 شوال 1445هــ، وفقًا للتقارير الواردة عن المركز الوطني للأرصاد.
وفي التفاصيل، ذكر التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابِعة للحالة الجوية؛ فقد تقرَّر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني كافة بمنطقة مكة المكرمة، ومباشرة التدريب والعمل عن بُعد يوم الاثنين 20 / 10 / 1445هــ.
وكذلك أعلنت الكلية التقنية بجدة والطائف أنه نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وبناء على توجيه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة؛ فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري بالكلية التقنية بجدة اليوم الاثنين الموافق 20 شوال 1445هـ، ومباشرة العمل والتدريب عن بُعد.