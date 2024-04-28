"تقني مكة" يُعلّق التدريب بمنشآت مكة المكرمة والكلية التقنية بجدة والطائف اليوم الاثنين

وفي التفاصيل، ذكر التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابِعة للحالة الجوية؛ فقد تقرَّر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني كافة بمنطقة مكة المكرمة، ومباشرة التدريب والعمل عن بُعد يوم الاثنين 20 / 10 / 1445هــ.