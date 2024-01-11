مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "الطريق إلى النسك".. نمو وابتكار لراحة ضيوف الرحمن

استعرضت الجلسات الحوارية لليوم الثالث في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "الطريق إلى النسك"، أهم الفرص التي تسهم في إثراء تجربة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الجهات إلى المضيّ قُدُمًا في سبيل تقديم أفضل الخدمات.