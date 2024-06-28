"الملك فيصل التخصصي" ومركز الأبحاث يقودان الثورة العالمية في الصحة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات

يتصدّر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (KFSH&RC) الثورة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهذه التطورات التكنولوجية؛ المدعومة برؤية السعودية 2030، ستوفر قيمة اقتصادية تقدر بين 15 مليار دولار و27 مليار دولار للقطاع الطبي في المملكة بحلول عام 2030، إضافة إلى دورها المحوري في تبسيط العمليات وتحويل الرعاية الصحية للمرضى.