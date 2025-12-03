وزير الصحة: متوسط عمر السعوديين ارتفع إلى 79.7 عامًا.. وخفض وفيات الحوادث والأمراض بنسبة تصل إلى 60%

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أن ميزانية المملكة لعام 2026 تدشن مرحلة جديدة من النمو والرخاء الصحي، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي السخي مكن الوزارة من تحقيق وعود 2025 وتحسين مؤشرات الصحة العامة بشكل غير مسبوق.
جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى الميزانية 2026، ضمن جلسة وزارية بعنوان: "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، إلى جانب وزيري الموارد البشرية والتعليم.
وكشف الجلاجل عن ارتفاع متوسط العمر المتوقع في المملكة من 74 عامًا في 2016 إلى 79.7 عامًا في 2025، مع انخفاض ملحوظ في نسب الوفيات:
60% انخفاضًا في الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.
50% في الأمراض المعدية.
40% في الأمراض غير المعدية.
30% في الإصابات غير المقصودة.
ووصلت نسبة التغطية الجغرافية بالخدمات الصحية إلى 97.4%، مع دعم الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بأكثر من:
1,700 سرير في القطاع الحكومي.
2,900 سرير في القطاع الخاص.
كما تحسن زمن الاستجابة الإسعافية من 25 دقيقة في 2016 إلى 10 دقائق فقط في 2025.
وأشار الوزير إلى أن القدرة الجراحية الأسبوعية ارتفعت من 6,000 إلى 12,000 عملية، مما أدى إلى انخفاض مدد الانتظار، حيث بات 90% من العمليات تجرى ضمن الوقت المعياري المعتمد مقارنة بـ60% سابقًا.
وتعمل الوزارة في عام 2026 على ترسيخ استدامة الخدمات الصحية وتوسيع الوصول إليها بجودة أعلى، لتعزيز الصحة العامة، وجعل المملكة وجهة صحية عالمية في إطار رؤية المملكة 2030.