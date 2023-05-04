"إغاثي الملك سلمان" يُسلِّم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لبلغاريا

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.