وجهة للاستمتاع بالمطر.. مطل "محمد بن ناصر" بالعارضة يشهد توافدًا للمتنزهين خلال الإجازة

ويتميز المطل بموقعه الذي يطل على سهول محافظة العارضة، ويتيح لزواره مشاهدة جبال سلا والعبادل، وعناقها الضباب والسحاب في موسم الأمطار. كما شهد المطل مؤخرًا أعمال تهيئة وترميم؛ ليعود قبل أشهُر عدة؛ ليستمتع الزوّار بمرافقه من ألعاب للأطفال وملاعب وجلسات، وغيرها.