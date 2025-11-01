الجمعيات الخيرية بين الواقع والتشكيك: حقائق لا بد من معرفتها

في وقت تتزايد فيه الحملات المشككة في عمل الجمعيات الخيرية، شدد الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان المطيري على أهمية التفريق بين النقد البنّاء والتشكيك غير المستند إلى معلومات. وأكد أن الأعمال الخيرية، على مر العصور، لم تسلم من الانتقادات، لكن في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل، تحوّل التشكيك إلى ظاهرة تؤثر سلبًا على قطاع حيوي يخدم المجتمع ويعزز قيم التكافل.