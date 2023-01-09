بفعاليات وأنشطة متنوعة.. "تعليم الرياض" تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم العربي لمحو الأمية 2023، الذي يوافق 8 يناير من كل عام، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمعارض والأنشطة المختلفة.