قوى .. بنية رقمية متكاملة تعيد تشكيل سوق العمل السعودي بأكثر من 14.5 مليون مستخدم و11 مليون عقد موثق

تواصل منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترسيخ مكانتها بصفتها أحد أهم أدوات التمكين الرقمي، بعد أن أصبحت الواجهة الرئيسية لقطاع العمل في المملكة، بمفهوم حديث يعزز الكفاءة، ويختصر الزمن، ويرفع مستوى الشفافية والامتثال، ويدعم النمو واستمرارية الأعمال.
وتجاوز عدد الأفراد المسجلين في "قوى" (14.5) مليون مستخدم، فيما تخطى عدد مواقع الموظفين (8) ملايين موقع، وعدد مواقع المنشآت (1.4) مليون موقع، في دلالة على الاعتماد الواسع على المنصة لإدارة العلاقة بين الموظف والمنشأة وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات.
وخلال النصف الأول من عام 2025، انضم أكثر من مليون مستخدم جديد، وتم تسجيل (302) ألف موقع منشأة، كما وثقت المنصة (4) ملايين عقد عمل من أصل (11) مليون عقد موثق منذ الإطلاق، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل الرقمية.
وعلى صعيد الحوكمة، شهدت المنصة اعتماد (350) ألف لائحة تنظيم معتمدة، وتنفيذ (394) ألف عملية تغيير نشاط منشأة، وإصدار (66) ألف شهادة حماية أجور، إلى جانب (800) ألف شهادة توطين منذ الإطلاق، منها (450) ألف شهادة في النصف الأول من 2025، مما يعزز التوازن بين استقطاب الكفاءات وتوظيف أبناء الوطن.
وأصدرت المنصة (220) ألف شهادة تعريف بالراتب، ونفذت (1.5) مليون طلب نقل خدمات، فضلًا عن (40) ألف تأشيرة عمل مؤقتة لخدمة الحج والعمرة، و(191) ألف طلب تغيير مهنة، و(247) ألف عملية تصحيح مهنة، مع تحقيق انخفاض بنسبة (50%) في مدة إتمام إلغاء التأشيرات.
وتجاوز عدد ملفات المنشآت في سوق العمل (3.1) ملايين ملف، ما يعكس ديناميكية السوق وسهولة إدارة البيانات عبر المنصة.
وتمثل منصة “قوى" اليوم نموذجًا رائدًا في نقل تجربة سوق العمل السعودي إلى مستويات جديدة من الكفاءة والشفافية والاعتمادية، لتكون أكثر من مجرد منصة خدمية، بل منظومة متكاملة تجسد رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل مرن، جاذب، ومستدام، يكون فيه الفرد والمنشأة شريكين فاعلين في التنمية والنمو الاقتصادي الشامل.