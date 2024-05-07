"العقار": بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة

وأضافت أن النظام يُعد إحدى قنوات التمويل للمطورين العقاريين، ومُمكّنًا رئيسيًا للسوق العقاري، ويرفع من موثوقية القطاع من خلال الحوكمة التي تضمَّنَها النظام، داعيةً جميع المطورين العقارين الراغبين في الاستفادة من النظام إلى التقدم بطلب التأهيل -في حال لم يكن مؤهلًا سابقًا- واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمشاريع على الخارطة بمختلف أنواعها وأشكالها.