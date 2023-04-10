"الاتصالات" تنشر وثيقة معلومات رخصة ترددات النطاق 450 ميجاهرتز

وتهدف الوثيقة إلى دعم وتبني التطبيقات الذكية، وأتمتة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تمكين التحول الرقمي، وتنمية الاحتياجات المدنية من أنظمة الاتصالات اللاسلكية، وتمكين تطبيقات إنترنت الأشياء في القطاعات الحيوية.