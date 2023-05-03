كاد أن يفقد ذراعه بتراً.. إنقاذ حياة شاب تعرَّض لنزيف إثر حادث في تبوك

تمكّن فريق طبي متخصّص بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة شاب بالعشرين من عمره عقب تعرُّضه لحادث مروري مروّع أدّى إلى تعرُّضه لعدة إصابات بالجسم تسبّب في نزيف حاد بالصدر والبطن.
وقالت "صحة تبوك": قام الفريق الطبي بإنقاذ الذراع من البتر وذلك بعد وصوله الى قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد بتبوك وهو بحالة صحية حرجة.
وأضافت: أُجريت للمصاب كافة الإسعافات الأولية المتقدمة وتم إدخاله فورًا غرفة العمليات، وتم تشكيل ثلاث فرق طبية من جراحة الصدر والجراحة العامة وجراحة العظام.
وأردفت: الفريق المعالج بدأ بتركيب أنبوب صدري بعد تفريغ كميات من الدم حول الرئتين بعدها قام فريق الجراحة العامة للتعامل مع التهتك الذي حدث له بالكبد والتمزق كذلك بالحجاب الحاجز، واستطاع الفريق الطبي من قسم العظام إصلاح التهتك الشديد بعضلات الذراع والكسور التي حدثت له بعظام الذراع.
وتابعت: تكللت العملية التي استغرقت أكثر من أربع ساعات، والمريض يتمتع حالياً بصحة جيدة وتمّ خروجه من المستشفى.
جديرٌ بالذكر أنه أُجريت داخل مستشفى الملك خالد بتبوك خلال الشهرين الماضيين 800 عملية جراحية، حيث شملت العمليات 420 عملية جراحية روتينية و380 عملية نوعية.