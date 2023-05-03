كاد أن يفقد ذراعه بتراً.. إنقاذ حياة شاب تعرَّض لنزيف إثر حادث في تبوك

وأردفت: الفريق المعالج بدأ بتركيب أنبوب صدري بعد تفريغ كميات من الدم حول الرئتين بعدها قام فريق الجراحة العامة للتعامل مع التهتك الذي حدث له بالكبد والتمزق كذلك بالحجاب الحاجز، واستطاع الفريق الطبي من قسم العظام إصلاح التهتك الشديد بعضلات الذراع والكسور التي حدثت له بعظام الذراع.