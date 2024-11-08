بالفيديو.. "وندر جاردن" تأسر زوارها بطابعها السحري في عالم من العجائب المبهجة
أبهرت "وندر جاردن" الزوار بموسمها الجديد، من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها تجمع بين السحر والخيال، في قلب العاصمة الرياض لتصبح وجهة ترفيهية تحاكي حدائق العجائب الأوروبية؛ حيث توفر للعائلات والأطفال من جميع الأعمار فرصة لاكتشاف عالم ساحر دون الحاجة للسفر بعيدًا.
وقال محمد محيي الدين أحد الزوار من الجنسية الهندية، لـ"سبق": هذا نوع جديد. أشعر بسعادة غامرة هنا، الحديقة مناسبة لجميع الأعمار، من الأطفال إلى كبار السنّ، وأدعو الجميع لزيارتها والاستمتاع بأجوائها العجيبة.
وأضاف: هذه الحديقة تقدم تجربة من نوع جديد؛ فبدلًا من الذهاب إلى أوروبا، هذه التجربة في قلب المملكة العربية السعودية.
وأردف: أشعر بسعادة غامرة، وهي مخصصة للعائلة والأطفال وكبار السن وجميع الأعمار الذين يمكنهم الاستمتاع بها هنا، وهي رائعة للغاية.
وتابع: أنصح الجميع بزيارة هذه الحديقة العجيبة والاستمتاع بها مع العائلة، إنها حديقة عجيبة بكل تأكيد، وسوف تكتشف العالم أجمع. هذا هو المكان الذي يمكنك زيارته والاستمتاع بالحديقة العجيبة فيه.
من ناحيته تحدّث الشباب: رائد وسلطان العنزي، وعبدالله السعيدان، عن إعجابهم بتنوع فعاليات الحديقة وألعابها التي صممت لتلائم جميع الأعمار؛ مما جعلها وجهة تجمع بين المغامرة والاستكشاف والمرح.
بدوره أعرب أصيل هوساوي من ذوي الإعاقة، لـ"سبق"، عن سعادته بإمكانية استكمال جولته خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في فعاليات موسم الرياض عامًا بعد آخر، التي توفر للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة، تجربة لا تُنسى.
وتتكوّن "وندر جاردن" من ثلاث مناطق رئيسية تأسر الزوار وتبهرهم بتصاميمها الفريدة؛ تبدأ من "فلورا" التي تتزيّن بمجسمات فنية من الزهور، مرورًا بمنطقة "حديقة الفراشات" التي تضمّ أكثر من 1000 فراشة من مختلف الأنواع، وصولًا إلى "مغامرة الأدغال"؛ حيث يتم استكشاف الحديقة المظلمة المفعمة بالغموض والطبيعة.
وتضفي العروضُ الجوالة بطابعها الخيالي وأزيائها الزاهية، لمسةً سحرية إضافية، إلى جانب العروض الموسيقية والمسرحية التي تناسب جميع أفراد العائلة؛ مما يجعل زيارة "وندر جاردن" تجربة ترفيهية متكاملة تبدأ من الساعة 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل يوميًّا.