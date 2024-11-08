بالفيديو.. "وندر جاردن" تأسر زوارها بطابعها السحري في عالم من العجائب المبهجة

بدوره أعرب أصيل هوساوي من ذوي الإعاقة، لـ"سبق"، عن سعادته بإمكانية استكمال جولته خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في فعاليات موسم الرياض عامًا بعد آخر، التي توفر للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة، تجربة لا تُنسى.