فيلم منحة حلا يواصل تألقه: من السعودية إلى مصر والبحرين في صدارة منصة "شاهد"

رغم مرور أسبوع على عرضه، لا يزال فيلم منحة حلا يحافظ على صدارته في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة “شاهد”، بعدما حقق إنجازاً لافتاً بتصدره المركز الأول في السعودية ومصر، ودخوله قائمة الـ”توب 10” في البحرين.