فيلم منحة حلا يواصل تألقه: من السعودية إلى مصر والبحرين في صدارة منصة "شاهد"

رغم مرور أسبوع على عرضه، لا يزال فيلم منحة حلا يحافظ على صدارته في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة “شاهد”، بعدما حقق إنجازاً لافتاً بتصدره المركز الأول في السعودية ومصر، ودخوله قائمة الـ”توب 10” في البحرين.
الفيلم الذي أخرجته البحرينية إيناس يعقوب، يتميز بجرأته في طرح قضايا إنسانية واجتماعية مؤثرة، أبرزها التنمّر وتقبل الذات والتحديات التي يواجهها المصابون بمرض البهاق، مقدماً القصة بأسلوب يمزج بين الدراما والترفيه والرسالة التوعوية.
وقد لامس العمل قلوب الجمهور لواقعيته وقربه من تفاصيل الحياة اليومية، حيث جمع فريقاً سعودياً بحرينياً مع دبلجة باللهجة المصرية وإصدار بالإنجليزية، في خطوة تؤكد حرص منصة “شاهد” على تقديم محتوى آمن وهادف للأطفال والعائلات.
ويُنظر إلى نجاح منحة حلا باعتباره إضافة نوعية لأعمال الرسوم المتحركة العربية، التي استطاعت أن تنافس وتصل إلى العالمية من خلال قصص تحمل رسائل إنسانية عابرة للحدود.