بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد.. "البطي" يشارك في "التطوع الاحترافي" بـ"مستقبل العقار 3"

وتضمّنت مشاركةُ الرئيس التنفيذي التطوعية تقديمَ استشارات فردية لعدد من رواد الأعمال المهتمين في مجال التطوير العقاري؛ للإجابة عن استفساراتهم، ومشاركتهم أفكارهم التطويرية حسب اهتماماتهم وتوجهاتهم، كما شارك معهم خبراته العقارية والاستثمارية والتقنية؛ استنادًا إلى خبرته المهنية التي تتجاوز 26 سنة في عدد من القطاعات؛ حيث تولّى خلالها مجموعة من الأدوار القيادية، وقدم معلومات مثرية عن الشركة الوطنية للإسكان ومشاريعها العمرانية.