بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد.. "البطي" يشارك في "التطوع الاحترافي" بـ"مستقبل العقار 3"

شارك الرئيسُ التنفيذي للوطنية للإسكان "NHC" محمد بن صالح البطي، في مبادرة التطوّع الاحترافي، التي تأتي ضمن فعاليات "منتدى مستقبل العقار" بنسخته الثالثة، ويعدّ إحدى مبادرات المنتدى، ويشارك فيه نخبة من كبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد وقادة العقار والقطاعات الأخرى، فضلًا عن الجهات التطوعية البارزة.
وتضمّنت مشاركةُ الرئيس التنفيذي التطوعية تقديمَ استشارات فردية لعدد من رواد الأعمال المهتمين في مجال التطوير العقاري؛ للإجابة عن استفساراتهم، ومشاركتهم أفكارهم التطويرية حسب اهتماماتهم وتوجهاتهم، كما شارك معهم خبراته العقارية والاستثمارية والتقنية؛ استنادًا إلى خبرته المهنية التي تتجاوز 26 سنة في عدد من القطاعات؛ حيث تولّى خلالها مجموعة من الأدوار القيادية، وقدم معلومات مثرية عن الشركة الوطنية للإسكان ومشاريعها العمرانية.
وتهدف مبادرة "التطوّع الاحترافي" إلى تعزيز ممارسات العمل التطوعي في المجتمع، من خلال استثمار خبرات وتجارب المشاركين من أصحاب المعالي والمسؤولين والخبراء من قيادات القطاع العقاري، ونقلها للمهتمين والمشاركين؛ وذلك لدعم نمو القطاع غير الربحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان تصدّر قائمة "The Builder's 30 Elite"؛ وهي قائمة الثلاثين شخصية الأكثر تأثيرًا وفعالية في قطاعات الهندسة المعمارية والبنية التحتية والاتصالات والبناء والهندسة والعقارات والطاقة في المملكة العربية السعودية، وحلّ في المرتبة 29 من أصل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط في قائمة الرؤساء التنفيذيين لعام 2023م، ويعدّ أول سعودي في مجال التطوير العقاري حسب تصنيف مجلة "فوربس".