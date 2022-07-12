توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين من مطار الطائف

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة المساجد بمحافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم، على الحجاج المغادرين عبر مطار الطائف الدولي.
تأتي خطة التوزيع تلك إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد، بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على كل الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.
وعبر عدد من حجاج بيت الله الحرام، عقب تسلمهم الهدية بحرم المطار عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، اتساقًا مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.