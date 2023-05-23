باللون الأحمر.. "الوطني للأرصاد" يحذّر 4 مناطق: عواصف رعدية وتدنٍ للرؤية

وأوضح المركز أن الحالة تشمل في منطقة الباحة: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتصحب برياحٍ نشطة في الرياح السطحية تؤدي الى تساقط البَرَد وشبه انعدامٍ للرؤية وتبدأ الحالة عند الساعة الواحدة ظهراً.