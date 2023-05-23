باللون الأحمر.. "الوطني للأرصاد" يحذّر 4 مناطق: عواصف رعدية وتدنٍ للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً باللون الأحمر لمناطق: مكة المكرّمة وجازان والباحة وعسير، من حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل في منطقة الباحة: العقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتصحب برياحٍ نشطة في الرياح السطحية تؤدي الى تساقط البَرَد وشبه انعدامٍ للرؤية وتبدأ الحالة عند الساعة الواحدة ظهراً.
أما في منطقة جازان فتشمل الدرب وبيش وتُصحب برياحٍ نشطة في الرياح السطحية وتؤدي إلى شبه انعدامٍ للرؤية وتستمر حتى الثانية عشرة ليلاً.
وتشمل الحالة في منطقة مكة المكرّمة، الطائف وتصحب برياح نشطة في الرياح السطحية تؤدي الى تساقط البَرَد وشبه انعدامٍ للرؤية وتبدأ الحالة عند الساعة الواحدة ظهراً.
وفي منطقة عسير تشمل الحالة: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والمجاردة ورجال ألمع ومحايل وبارق، وتصحب برياح نشطة في الرياح السطحية تؤدي الى تساقط البَرَد وشبه انعدامٍ للرؤية وتبدأ الحالة عند الساعة الواحدة ظهراً.