طرح 21 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (سياسة التزام أصحاب العمل بالتغطية التأمينية للمستفيدين)؛ الذي يهدف من خلاله مجلس الضمان الصحي إلى ضمان التغطية التأمينية الصحية لجميع العاملين وذويهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتعزيز امتثال أصحاب العمل لمتطلبات التغطية الصحية التأمينية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 ديسمبر 2025م.