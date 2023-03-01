السفارة في أثينا تعزي في ضحايا "القطار".. والعدد يرتفع لـ 32 قتيلاً و85 جريحاً

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية في أثينا، عن حزنها وخالص تعازيها للأسر التي فقدت أبناءها في حادث القطار المأساوي، ولجميع الشعب اليوناني.
وفي تغريدةٍ على حسابها الرسمي بتويتر، عبّرت السفارة عن خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وكانت قد ارتفعت حصيلة حادث تصادم قطاريْن في اليونان، الأربعاء، إلى 32 قتيلاً و85 جريحاً على الأقل، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء في البلاد.
ولا تزال مُلابسات الحادث الذي وقع خلال وقتٍ متأخرٍ من ليل الثلاثاء، غير واضحة، بحسب رويترز.
وقال حاكم منطقة ثيساليا، إن قطار ركاب كان متوجهاً من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية، وقطار بضائع، اصطدما على سرعة عالية قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان.
وتسبّب الاصطدام في اندلاع حريق في عددٍ من عربات الركاب؛ ما أدى إلى إصابة عديدٍ من الركاب بحروقٍ ونُقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات.