شركة التنمية الغذائية تحقق تحسنا كبيرا في الربحية مع آفاق نمو قوية

كما ارتفع الربح الصافي العائد إلى ملاك الشركة بشكل ملحوظ من 13.6 مليون ريال سعودي إلى 186.8 مليون ريال سعودي، متأثراً إلى حد كبير بتحقيق مكسب لمرة واحدة بلغ 101.9 مليون ريال سعودي (تم تسجيله في قائمة الدخل)، نتيجة الشراكة مع شركة تايسون للأغذية ("تايسون")، والتي تضمنت الاستحواذ على 60٪ من أسهم شركة تصنيع الأغذية الممتازة ((SFPC من قبل تايسون.