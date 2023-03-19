العجوة بـ60 ريالًا والمجدول 50.. تنافس كبير في أسواق التمور بجدة قبيل رمضان

تشهد محلات التمور بمدينة جدة -تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك- تنافسًا محمومًا لجذب المتسوقين، باعتبار التمور من أهم مكونات مائدة الإفطار للصائم، ولما يمتلكه من قيمة غذائية عالية وعظيمة؛ فضلًا عن ارتباطه بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية توارثتها الأجيال.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة على محال وأسواق التمور بجدة، حركة الشراء، والتقت بعدد من تجار التمور الذين بدورهم أكدوا أهمية موسم شهر رمضان لمبيعات التمور؛ نظرًا للطلب الكبير عليها، واستعدادهم عبر توفير جميع أنواع التمور بالسوق وبكميات تلبي احتياج المستهلكين مع قرب الشهر الفضيل.
وأكدوا أن للتمور أنواعًا متعددة تختلف من حيث الجودة على حسب حجم وطعم وندرة وجود الثمرة؛ في حين أن سعر التمور يعتمد على ندرة وجود الفسيلة وثمنها، ومن الأمثلة على تلك الأنواع تمر "العجوة" الذي يُعد من أكثر أنواع التمر المشهورة والأكثر انتشارًا حول العالم، ويتميز بلونه الداكن، وحلاوته وقوامه الذي يمزج ما بين الليونة والجفاف، ويتراوح سعره ما بين (30- 60) ريالًا للكيلو، و"السكري" أحد أجود أنواع التمور وألذها وأطيبها وأكثرها إقبالًا، ويتميز بمذاقه الحلو ولونه الذهبي المائل للبني، ويتراوح سعر الكيلو منه "المفتل" ما بين (20- 30) ريالًا للكيلو، وله العديد من الأنواع تختلف من حيث درجة الجودة؛ كتمر مفتل ملكي، وتمر مفتل فاخر، وتمر مفتل درجة أولى، وتمر مفتل درجة ثانية.
وأشاروا إلى أن منتج "الخلاص" بلونه الأصفر حلو المذاق، يشهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين، ويمتاز بأنه يحتفظ بطيب نكهته في فترات التخزين الطويلة ويبلغ سعر الكيلو "الباكيت" (10- 20) ريالًا، وتمر "الصقعي" الذي يميزه عن غيره تداخل لونين في داخل الثمرة الواحدة، اللون الأحمر واللون الأصفر؛ حيث إن معظم الثمرة تكون حمراء اللون، ورأسها يميل إلى اللون الذهبي، وعادة ما يتم حشوه بالهيل والمكسرات وتقديمه في المناسبات والأعياد، ويتراوح سعره ما بين (20- 30) ريالًا للكيلو.
وأضافوا: يتفرد "المجدول" عن باقي التمور الأخرى بحجمه الكبير الذي قد يوازي حوالى ثلاث حبات من التمر العادي، ولونه فاتح بعض الشيء، كما أن مذاقه حلو جدًّا وسعره يتراوح ما بين (20- 50) ريالًا للكيلو حسب حجم التمرة، بالإضافة إلى "الروثانة" ذات الشكل البيضاوي واللون البني المصفر، نصفها تمر والآخر بلح وسعرها ما بين (15- 20) ريالًا للكيلو.