العجوة بـ60 ريالًا والمجدول 50.. تنافس كبير في أسواق التمور بجدة قبيل رمضان

وأكدوا أن للتمور أنواعًا متعددة تختلف من حيث الجودة على حسب حجم وطعم وندرة وجود الثمرة؛ في حين أن سعر التمور يعتمد على ندرة وجود الفسيلة وثمنها، ومن الأمثلة على تلك الأنواع تمر "العجوة" الذي يُعد من أكثر أنواع التمر المشهورة والأكثر انتشارًا حول العالم، ويتميز بلونه الداكن، وحلاوته وقوامه الذي يمزج ما بين الليونة والجفاف، ويتراوح سعره ما بين (30- 60) ريالًا للكيلو، و"السكري" أحد أجود أنواع التمور وألذها وأطيبها وأكثرها إقبالًا، ويتميز بمذاقه الحلو ولونه الذهبي المائل للبني، ويتراوح سعر الكيلو منه "المفتل" ما بين (20- 30) ريالًا للكيلو، وله العديد من الأنواع تختلف من حيث درجة الجودة؛ كتمر مفتل ملكي، وتمر مفتل فاخر، وتمر مفتل درجة أولى، وتمر مفتل درجة ثانية.