"صخرة النصلة".. شاهد ورمز للقوة والصمود يحمل قصة البقاء والتحدّي

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن صخرة النصلة تقف في قلب صحراء المملكة تتسامى كرمزٍ للقوة والصمود، حفر الرياح والزمن أثرها في هذه الشاهدة على تاريخ الأرض، حاملةً قصة البقاء والتحدّي بين صفوف الصخور الرملية الذهبية، كرمزٍ للأصالة والتاريخ العميق.