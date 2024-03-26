"صخرة النصلة".. شاهد ورمز للقوة والصمود يحمل قصة البقاء والتحدّي

تعد صخرة النصلة من أبرز الوجهات السياحية في تيماء، وتقع في جنوب المحافظة بمنطقة تبوك.
وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن صخرة النصلة تقف في قلب صحراء المملكة تتسامى كرمزٍ للقوة والصمود، حفر الرياح والزمن أثرها في هذه الشاهدة على تاريخ الأرض، حاملةً قصة البقاء والتحدّي بين صفوف الصخور الرملية الذهبية، كرمزٍ للأصالة والتاريخ العميق.
وأضافت الهيئة، أن الصخرة عبارة عن تشكيلٍ صخري يتكوّن من صخور الحجر الرملي ينقسم إلى جزأيْن يفصل بينهما صدعٌ مستقيمٌ يبلغ ارتفاعه قرابة 8 أمتار يرتكز على قاعدتيْن صخريتيْن، كما يحتوي على رسومٍ ونقوشٍ أثرية.