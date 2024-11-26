"كورنيش جدة" يشهد انطلاق سباقات تحدي "جي تي" العالمي أوروبا - فاناتيك بعد غدٍ الخميس

ومن المنتظر أن تشهد سباقات جي تي والتي تستضيفها المملكة لأول مرة، حضورًا جماهيريًا مميزًا مليء بالمتعة والتشويق لاسيما وأن السباق يُعد ثاني أطول حدث في هذه البطولة بعد سباق "كراود سترايك 24 ساعة سبا" من حيث المسافة, وسيشهد مشاركة مجموعة كبيرة من أهم السائقين والصانعين في العالم، من أبرزهم، بورشه، وأستون مارتن، وفيراري، ولامبورجيني، ومرسيدس AMG، وBMW إم سبورت، وأودي سبورت، وفورد.