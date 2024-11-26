"كورنيش جدة" يشهد انطلاق سباقات تحدي "جي تي" العالمي أوروبا - فاناتيك بعد غدٍ الخميس

تحتضن حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، سباق تحدي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك، المدعوم من AWS خلال الفترة 28-30 نوفمبر الجاري، وهو سباق ليلي سينطلق مع غروب الشمس، ويستمر لمدة ست ساعات، ولمسافة 1000 كيلو متر.
وسيشارك في السباق 49 سيارة من أهم الصانعين في العالم، في حدث سيتحدد في نهايته أبطال الموسم الحالي من الفرق والسائقين، كما سيشهد سباق سال جدة جي تي 2024 أيضًا اختتام سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، بسباقين مميزين، كل سباق يستمر لساعة واحدة يسدل في نهايته الستار على سباقات الموسم الحالي.
وتستعد حلبة كورنيش جدة يوم 28 نوفمبر الجاري لسباق التجارب الرسمية المدفوعة 1 و2 سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية وسباق تحدي جي تي العالمي أوروبا فاناتيك، بالإضافة إلى سباق تجارب الفئة البرونزية والتجارب الحرة والتي تستمر حتى منتصف الليل.
ومن المنتظر أن تشهد سباقات جي تي والتي تستضيفها المملكة لأول مرة، حضورًا جماهيريًا مميزًا مليء بالمتعة والتشويق لاسيما وأن السباق يُعد ثاني أطول حدث في هذه البطولة بعد سباق "كراود سترايك 24 ساعة سبا" من حيث المسافة, وسيشهد مشاركة مجموعة كبيرة من أهم السائقين والصانعين في العالم، من أبرزهم، بورشه، وأستون مارتن، وفيراري، ولامبورجيني، ومرسيدس AMG، وBMW إم سبورت، وأودي سبورت، وفورد.