لتوفير10آلاف وظيفة.."تقني مكة"يدشن الموقع الإلكتروني لملتقى "الجيل التقني"

دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني الموقع الإلكتروني لملتقى التوظيف "الجيل التقني" TechGen2023 الذي تنظمه الإدارة وتستضيفه الكلية التقنية للبنين بجدة يومي 2 و 3 يناير المقبل إن شاء الله، ويستهدف الملتقى توفير أكثر من 10000 وظيفة لمخرجات المنشآت التدريبية للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية في كبرى الشركات والمؤسسات.
ونوه "القرني" برعاية أمير منطقة مكة المكرمة للملتقى والتي تعد حافزًا كبيرًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومتابعة معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بتطوير وتنمية الكوادر الوطنية الشابة ودعم وصقل قدراتها بالمهارات الإدارية والفنية لتكون قادرة على دخول سوق العمل بكل قطاعاته واختصاصاته وهو ما ينسجم مع توجهات الرؤية الوطنية.
وشدد "القرني" على سعي الإدارة لتعزيز التعاون مع سائر القطاعات الوظيفية وتدعيم علاقات الشراكة معها لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطبيق إستراتيجية التوطين الرامية إلى توظيف أكبر عددٍ ممكن من الخريجين والخريجات وزيادة نسبة التوطين في جميع القطاعات. ونوه بدور المؤسسة في دعم خريجيها وتأهيلها نخبة من أصحاب المهارات والنماذج المشرفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات سوق العمل ومتابعة تعزيز مهاراتهم المهنية.
يُشار إلى أن التسجيل متاح حاليًا لباحثي وباحثات العمل من مخرجات التدريب التقني والمهني عبر الرابط .