لتوفير10آلاف وظيفة.."تقني مكة"يدشن الموقع الإلكتروني لملتقى "الجيل التقني"

ونوه "القرني" برعاية أمير منطقة مكة المكرمة للملتقى والتي تعد حافزًا كبيرًا لنجاح الملتقى وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومتابعة معالي المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بتطوير وتنمية الكوادر الوطنية الشابة ودعم وصقل قدراتها بالمهارات الإدارية والفنية لتكون قادرة على دخول سوق العمل بكل قطاعاته واختصاصاته وهو ما ينسجم مع توجهات الرؤية الوطنية.