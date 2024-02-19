كان هناك مستشفى أغلق قبل 50 عامًا.. "المرواني" يطالب بمستشفى للعيون في المدينة المنورة

ويضيف الكاتب: "حكومتنا الرشيدة تعطي وزارة الصحة جزءاً كبيراً من ميزانية العام لكي تقوم بواجبها، وما زلنا بالمدينة نعاني، لأن ما يكفي بالأمس، لا يغطي جزءاً من المرضى اليوم، فكيف بالكل؟!.. هناك أولويات وضروريات، من أهمها عيون الناس، ولابد أن ندرك ذلك، وعلى مسؤولي الصحة أن يقوموا بجولة لمستشفى أحد، حيث يوجد به عيادات للعيون تعمل في وقتٍ محدد، وعيادة طوارئ واحدة لعيون المدينة كاملة!!".