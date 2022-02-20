المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية يطلق حملة "معًا محميون"

أطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وبدعم من شركة نوبكو، الحملة التوعوية المجتمعية #معاً_محميون ؛ وذلك للتوعية والتشجيع على أهمية أخذ اللقاحات والـتأكيد على أمانها وفعاليتها في مواجهة فيروس كورونا، وحث المجتمع بشكل عام على المسارعة بأخذها والتعريف بكيفية تخزينها بشكل آمن، وتوريدها بكل يسر وسهولة، وتسخير حكومتنا الرشيدة كافة السبل لإيصالها للناس عبر توزيعها على أكثر من مركز معتمد في مملكتنا الحبيبة، وتوعية المجتمع بكل ما من شأنه أن يستجد حولها وأهمية اللقاحات عمومًا في حماية أفراد المجتمع من الأمراض أيًا كانت أعمارهم.

وتستضيف الحملة عددًا من الأطباء والمتخصصين في الحملة وتقديم المعلومات والاستشارات الصحية لعامة المجتمع بطرق صحيحة مبنية على استشارات متخصصة ودقيقة، بالتعاون مع كبار الأساتذة الأطباء في الجامعات والمستشفيات والجمعيات الصحية بالمملكة، بالإضافة إلى كيفية توريد اللقاحات وحصولها على الموافقات والخطوات التي تمر بها قبل اعتمادها في المملكة، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على صحة المواطن والمقيم.

وسيتم تنفيذ حملة متكاملة تشمل إقامة عدد من الفعاليات التوعوية والمواد التثقيفية عن بعد، وعدد من الزيارات الميدانية لعدد من الجهات الحكومية والجامعات، لمدة 3 أشهر بدأت من شهر أكتوبر 2021م.

وتهدف الحملة إلى التوعية والتثقيف بكل ما يتعلق باللقاحات وآثارها الإيجابية على صحة الفرد والمجتمع، والتركيز على اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا والتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في مملكتنا الحبيبة، وأخذ الخطوة والحصول على اللقاح للوصول بالمجتمع إلى بر الأمان وزيادة الوعي حول أهمية وضرورة اللقاحات على الصحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى توعية المجتمع حول فعالية وأمان هذه اللقاحات والحرص على متابعة الحسابات الرسمية المعتمدة والتواصل معها وتجنب التعامل مع الشائعات وتجاهلها في حال أي اشتباه عن أداء وفعالية اللقاحات.

وتأتي هذه الحملة في إطار السعي الحثيث للجهات الحكومية المعنية في تمكين كافة سكان المملكة بدون استثناء للحصول على اللقاح والعودة إلى الحياة الطبيعية قبل جائحة كورونا، وتشارك وزارة الصحة بالحملة من خلال الرسائل التوعوية والمنتجات التثقيفية حول مكافحة الجائحة وتعزيز الدور المجتمعي في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس والوصول بالمجتمع إلى بر الأمان عبر تحصين المجتمع من خلال الحصول على اللقاح.

وتأتي شراكة الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال متخصصين في الندوات وورش العمل والاستشارات، والتأكيد على أمان وفعالية اللقاحات المعتمدة في مكافحة فيروس كورونا، والتي تمر بعدة خطوات ودراسات قبل اعتمادها في المملكة، ويأتي دعم شركة نوبكو للحملة انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية وريادتها في مجال سلاسل الإمداد المتكاملة، وتحقيق المستوى الأمثل لعمليات الرعاية الصحية الحكومية بسهولة وكفاءة، والمساهمة في الحفاظ على صحة الإنسان.