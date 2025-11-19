هيئة المهندسين تطلق أكاديمية الهيئة السعودية للمهندسين خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025"

أطلق سعادة الأمين العام المكلّف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني أكاديمية الهيئة السعودية للمهندسين ، وذلك خلال جلسته الحوارية التي أُقيمت على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، في خطوة تُجسّد توجه الهيئة نحو تطوير منظومة التدريب الهندسي ورفع كفاءة الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع الهندسي والتوسع العمراني المتسارع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لدعم وتطوير القدرات البشرية وتعزيز جودة المهارات الفنية للمهندسين، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة ومسارات مهنية معتمدة تعتمد أساليب تعليم حديثة ومحتوى علميًا محدّثًا يواكب التطورات التقنية والممارسات العالمية في القطاع الهندسي.
وتسعى الأكاديمية إلى تقديم منظومة تدريبية متكاملة تُمكن المهندسين من اكتساب مهارات نوعية تسهم في رفع مستوى جاهزيتهم المهنية، عبر برامج تستند إلى معايير الجودة والاعتماد المهني، وتدعم تطوير القدرات الفنية للكفاءات الوطنية بما يعزز حضورها في المشاريع السكنية والتنموية الكبرى.
كما تستهدف الأكاديمية تعزيز نظام التطوير المهني المستمر (CPD) من خلال برامج تدريبية مُحكمة تُسهم في رفع كفاءة الممارسين وتطوير مستوى أدائهم الفني، بما يدعم تحسين جودة العمل الهندسي وتعزيز الامتثال المهني في جميع مراحل دورة البناء.
وأكدت سعادة الأمين العام المكلف المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني أن إطلاق الأكاديمية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة التدريب الهندسي في المملكة، والارتقاء بقدرات الكفاءات الوطنية، ودعم مشاريع التنمية العمرانية وتعزيز جودة البنية التحتية والممارسات المهنية في القطاع الهندسي .