هيئة المهندسين تطلق أكاديمية الهيئة السعودية للمهندسين خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025"

أطلق سعادة الأمين العام المكلّف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل بن عبدالله اليِمني أكاديمية الهيئة السعودية للمهندسين ، وذلك خلال جلسته الحوارية التي أُقيمت على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، في خطوة تُجسّد توجه الهيئة نحو تطوير منظومة التدريب الهندسي ورفع كفاءة الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع الهندسي والتوسع العمراني المتسارع.