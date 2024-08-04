"السعودية الرقمية" تُطلق نشرتها من الربع الثاني لعام 2024م

سلطت "السعودية الرقمية" الضوء على أبرز الخدمات الرقمية المقدمة في نشرتها للربع الثاني من عام 2024م، في خطوة تؤكد التزام المملكة بتعزيز الابتكار الرقمي وتقديم حلول حديثة تخدم المجتمع وتعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية في المجال الرقمي. وتم الكشف عن هذه المبادرات من خلال نشرة خاصة تم نشرها على منصة X.
أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "نسك"، الذي يُعد بمثابة منصة شاملة تُقدم أكثر من 120 خدمة رقمية مخصصة لتحسين تجربة الحجاج من خلال إدارة الحشود وتقديم الخدمات الصحية الافتراضية. تُظهر هذه المبادرة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حياة الحجاج وتقديم تجربة آمنة ومريحة.
كذلك تعد تقنية "التاكسي الطائر" من أبرز المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها في موسم الحج، حيث تهدف هذه التقنية إلى تقديم حلول مبتكرة لحركة الحجاج بين المشاعر المقدسة، مما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين تجربة الحج بشكل عام. ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية المملكة لتبني التقنيات الحديثة التي تساهم في تحقيق رؤية 2030.
كما شهد قطاع الإسكان قفزة نوعية من خلال تطبيق "بلدي"، الذي تجاوز عدد مستخدميه 2.7 مليون مستخدم، ويقدم خدمات متنوعة تشمل تسجيل العقود وإدارة المساكن، كما تستمر منصة "إحسان" في دعم العمل الخيري، حيث جمعت تبرعات بقيمة تزيد عن 6.8 مليار ريال، مما يعكس الدور الريادي للمجتمع السعودي في تعزيز الابتكار الرقمي في المجال الخيري.
عززت منصات مثل "قوى" و"أجير" من قدرات التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية، حيث قدمت خدمات لأكثر من 8 ملايين مستفيد. وتساهم هذه المنصات في تحسين الوصول إلى المعلومات وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
وأكد معالي وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية هذه المبادرات في دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم خدمات متطورة تواكب تطلعات المجتمع السعودي. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة كقائد في الابتكار الرقمي.
تشكل هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز التحول الرقمي في المملكة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستقبل، وتعكس هذه الخطوات الطموحة قدرة المملكة على الابتكار والتجديد، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتقديم تجربة رقمية متكاملة تعزز من جودة الحياة في المملكة.