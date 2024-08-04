"السعودية الرقمية" تُطلق نشرتها من الربع الثاني لعام 2024م

كذلك تعد تقنية "التاكسي الطائر" من أبرز المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها في موسم الحج، حيث تهدف هذه التقنية إلى تقديم حلول مبتكرة لحركة الحجاج بين المشاعر المقدسة، مما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين تجربة الحج بشكل عام. ويأتي هذا التطور ضمن استراتيجية المملكة لتبني التقنيات الحديثة التي تساهم في تحقيق رؤية 2030.