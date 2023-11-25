"السديري" يكشف عن مشروع بـ"التعليم" يتيح للقطاع الخاص إدارة وتشغيل المدارس

كشف ‏نائب وزير التعليم، الدكتور محمد السديري، في حديثه عن الخدمات التعليمية، عن وجود مشروع رئيسي في وزارة التعليم تم تطويره، بحيث يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المدارس بشكل رئيسي.