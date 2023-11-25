"السديري" يكشف عن مشروع بـ"التعليم" يتيح للقطاع الخاص إدارة وتشغيل المدارس

كشف نائب وزير التعليم، الدكتور محمد السديري، في حديثه عن الخدمات التعليمية، عن وجود مشروع رئيسي في وزارة التعليم تم تطويره، بحيث يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المدارس بشكل رئيسي.
وأشار خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم، بأن المشروع طُبّق على 1300 مدرسة سيقوم القطاع الخاص بتشغيلها بشكل كامل على مدى 20 عاماً.
وأضاف أن وزارة التعليم تقدم خدماتها بجودة عالية بمشاركة وتفاعل من القطاع الخاص، فهو شريك أساسي في تقديم العملية التعليمية.
وأوضح أن التعليم يمس شريحة كبيرة من المجتمع مؤثرة اقتصاديًا وصناعيًا، وبالتالي يُنشأ التعليم صناعة تحويلية متكاملة في عدة مجالات.
ولفت الدكتور السديري بأن خلق الصناعة المختلفة والتنوع الصناعي هما ما يميزان المملكة في جميع مناطقها.