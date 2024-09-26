شركة "ثقة" تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة "رتل" التقنية لدعم منصة "محايد"

أعلنت شركة "ثقة"، الرائدة في مجال التقنية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "رتل التقنية" في الرياض اليوم الخميس 23 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 سبتمبر 2024م، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستثمار في منصة "محايد"، التي تركز على التوثيق والحوكمة القانونية في العلاقات التجارية، مع الاستفادة من خبرات "ثقة" في حلول الأعمال، وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب شركة "ثقة" المهندس أحمد العلولا، نائب الرئيس التنفيذي، بينما مثّل شركة "رتل التقنية" الأستاذ هاشم الحسيني، الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور كل من معالي الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "رتل"، والأستاذ أيمن الفلاّج، الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة"، والدكتور منصور الحسيني، مؤسس منصة "محايد".
وأشارت "ثقة" إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تحسين التفاعلات الرقمية بين المشترين والبائعين للمواد والخدمات، من خلال تقديم أدوات حوكمة قوية وموثوقة تعمل كأدلة قاطعة في تسوية النزاعات التجارية أو المالية عبر رقمنة المعاملات مما يضمن حماية حقوق الدفع للبائعين وحقوق التسليم للمشترين، ويعزز من كفاءة التعاملات التجارية على منصة "محايد".
كما أكدت "رتل" أن هذه الشراكة ستعزز من قدرة منصة "محايد" على دعم الشركات الكبيرة، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر رقمنة عملياتها وتوفير بيئة تجارية آمنة للمشترين والبائعين الموثوقين، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل هذه الشركات على فرص محسنة للتمويل من خلال شركاء "محايد" المتخصصين في تقديم خدمات التمويل، وتضم المنصة أيضًا اتفاقيات قانونية مدمجة، تتوافق مع نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يوقع عليها كلا الطرفين، مما يعزز من موثوقية وشفافية المعاملات التجارية وفق القوانين المعمول بها.
منصة "محايد"، التي ستطلقها شركة "رتل التقنية"، تعتبر أول نظام تفاعلي موحّد يربط بين البائعين والمشترين وشركات تأمين الائتمان التجاري والممولين وشركات توصيل البضائع، حيث تستخدم المنصة تقنية "البلوكتشين" لتحويل المستندات التجارية الورقية التقليدية إلى عقود ذكية، يسهم هذا الابتكار في الحد من النزاعات التجارية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والشفافية، مدعومًا بحوكمة تشغيلية وقانونية متكاملة، كما سيساعد النظام في تعزيز مصداقية النظام التجاري في السوق السعودي.
الجدير بالذكر أن شركة "رتل التقنية" أصبحت جزءًا من برنامج شراكة التابع لشركة "ثقة"، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون والاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة ورواد الأعمال بهدف دعم نموهم وتقديم سبل النجاح في مختلف القطاعات. وتعد "رتل" من الشركات الناشئة المتخصصة في تقديم حلول التقنية المالية التجارية في المملكة، بهدف تعزيز الثقة والحوكمة في العلاقات التجارية المحلية.