شركة "ثقة" تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة "رتل" التقنية لدعم منصة "محايد"

أعلنت شركة "ثقة"، الرائدة في مجال التقنية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "رتل التقنية" في الرياض اليوم الخميس 23 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 سبتمبر 2024م، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الاستثمار في منصة "محايد"، التي تركز على التوثيق والحوكمة القانونية في العلاقات التجارية، مع الاستفادة من خبرات "ثقة" في حلول الأعمال، وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب شركة "ثقة" المهندس أحمد العلولا، نائب الرئيس التنفيذي، بينما مثّل شركة "رتل التقنية" الأستاذ هاشم الحسيني، الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور كل من معالي الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "رتل"، والأستاذ أيمن الفلاّج، الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة"، والدكتور منصور الحسيني، مؤسس منصة "محايد".