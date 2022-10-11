مناشدة أم وضبط أب.. توجيه لمحافظ الطائف يحسم "معاناة المعنَّف المعاق"

وأكد محافظ الطائف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- يضعان حماية حقوق المواطنين على قائمة الأولويات والاهتمام بهم وسلامتهم؛ تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الجميع، وضمانةً لازدهار هذا الوطن ونموه، وسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين خير الجزاء على جهودهما المباركة، في سبيل راحة المواطنين، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُلبسهما ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظه وولي عهده الأمين ذخرًا للوطن الغالي.