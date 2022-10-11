مناشدة أم وضبط أب.. توجيه لمحافظ الطائف يحسم "معاناة المعنَّف المعاق"

وجّه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، بمتابعة حالة معاق الطائف المعنَّف، والمباشرة فورًا من قِبَل الجهات الأمنية والمختصة، والرفع بها له.
وقد أسفرت الجهود عن ضبط معنِّف الطفل، بعد التواصل مع الأم التي ناشدت من خلال وسم "تويتري" بحماية ابنها (من ذوي الإعاقة) من تعنيف والده.
وأكد محافظ الطائف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- يضعان حماية حقوق المواطنين على قائمة الأولويات والاهتمام بهم وسلامتهم؛ تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الجميع، وضمانةً لازدهار هذا الوطن ونموه، وسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين خير الجزاء على جهودهما المباركة، في سبيل راحة المواطنين، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يُلبسهما ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظه وولي عهده الأمين ذخرًا للوطن الغالي.