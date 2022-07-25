"العسومي" يدعو لرؤية إستراتيجية لحماية حقوق الإنسان في أوقات الأوبئة والأزمات

وشدد العسومي على أهمية إعلاء قيم حقوق الإنسان، كونه يمثل ركيزة أساسية في الإستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، انطلاقاً من إيمانه الكامل بأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأزمات لا يجب أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان ووفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن البرلمان العربي عمل على إعداد عدد من "القوانين العربية الاسترشادية" للتخفيف من تبعات الجائحة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم.