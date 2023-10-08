"سار" تعلن إطلاق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في المملكة

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من إستراتيجية الشركة المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوّهاً بأن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل حركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية، حيث يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خياراً جذّاباً للطاقة المستدامة، إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثرٌ إيجابي على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.