إشادات واسعة بإعلان ولي العهد تكفّل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

جاء ذلك في خطابات شكر تلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر ملحقيتها الدينية في سفارة المملكة بجاكرتا، شدد الشيخ عبد الواحد علوي نائب الرئيس العام للمجلس الأعلى الإندونيسي للدعوة الإسلامية، على أن "ما تبذله مملكة الخير من جهود جبّارة، وما تسخّره من إمكانيات عظيمة لخدمة بيوت الله، ليس في مكة والمدينة فحسب، وإنما على اتساع مساحة انتشار أبنائها من المسلمين، هو بذل خير وعطاء مبارك بإذن الله، وما تكرم به سمو ولي العهد أدامه الله، ليس إلا تأكيدًا على أيادي المملكة البيضاء في هذا العالم، وانعكاسًا للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما".